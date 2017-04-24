Borsa Rekor Üstüne Rekor Kırdı
Avrupa’da borsalarında yaşanan yükseliş Borsa İstanbul’a da yansıdı.
Avrupa'da borsalarında yaşanan yükseliş Borsa İstanbul'a da yansıdı. BİST 100 Endeksi 93 bin 411 seviyesine ulaşarak tarihi rekoru gördü.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi, Avrupa borsalarında yaşanan yükseliş trendiyle artış ivmesini sürdürdü. Borsa sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 93 bin 269 puanla girerek tarihi rekoruna ulaşmıştı. İkinci yarıda yaşanan artışlarla endeks, yüzde 1'e yakın yükselişle yeni rekorunu 93 bin 411 puana taşıdı. - İSTANBUL
-
Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı!
-
ODTÜ'lü Aslı 3 ayda Türkiye'nin 2. büyük kuşkonmaz üreticisi oldu
-
Kredi kartı aidatından kurtulabilirsiniz! İşte detaylar
-
Altının gramı 3 haftanın en düşüğünde
-
Araç sahipleri dikkat! Sigorta şirketlerinin oyununa gelmeyin
-
Piyasalarda büyük coşku! Borsa uçtu, dolar çakıldı
-
Avrupa'da skandal! Dev şirketin DEAŞ'a para ödediği ortaya çıktı
-
Bacak bacak üstüne atan diplomat neye uğradığını şaşırdı