Borsa Rekor Üstüne Rekor Kırdı

Avrupa'da borsalarında yaşanan yükseliş Borsa İstanbul'a da yansıdı. BİST 100 Endeksi 93 bin 411 seviyesine ulaşarak tarihi rekoru gördü.



Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi, Avrupa borsalarında yaşanan yükseliş trendiyle artış ivmesini sürdürdü. Borsa sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 93 bin 269 puanla girerek tarihi rekoruna ulaşmıştı. İkinci yarıda yaşanan artışlarla endeks, yüzde 1'e yakın yükselişle yeni rekorunu 93 bin 411 puana taşıdı. - İSTANBUL