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Borsa Referandum Sonrasında Yükselerek Açıldı
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Borsa Referandum Sonrasında Yükselerek Açıldı

Referandum sonrasında Borsa İstanbul 100 endeksi yüzde 0,74 artışla 90.731 puandan güne başladı.

Borsa Referandum Sonrasında Yükselerek Açıldı

Referandum sonrasında Borsa İstanbul 100 endeksi yüzde 0,74 artışla 90.731 puandan güne başladı.

Kaynak: Dunya.com

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