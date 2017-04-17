Borsa Referandum Sonrasında Yükselerek Açıldı
Referandum sonrasında Borsa İstanbul 100 endeksi yüzde 0,74 artışla 90.731 puandan güne başladı.
Referandum sonrasında Borsa İstanbul 100 endeksi yüzde 0,74 artışla 90.731 puandan güne başladı.
Kaynak: Dunya.com
-
Referandum sonrası ekonomi için ilk kritik veri açıklandı!
-
İşte referandum sonrası dolarda son durum!
-
Altın fırladı! Tüm zamanların en yüksek seviyesinde
-
Çalışanlar dikkat! Tatile gidene 4 gün 'yol izni'
-
Paranın patronlardan referandum sonrası ilk mesaj
-
Referandum sonrası piyasalar nasıl tepki verecek?
-
Ankara 'Hayır' dedi, Gökçek bu tweeti attı