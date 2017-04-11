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Borsa Pozitif Seyrini Sürdürerek Açıldı
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Borsa Pozitif Seyrini Sürdürerek Açıldı

Dün tarihi yükselişlerinden birini gerçekleştiren Borsa İstanbul, güne hafif artıda yatay başladı.

Borsa Pozitif Seyrini Sürdürerek Açıldı

Dün tarihi yükselişlerinden birini gerçekleştiren Borsa İstanbul, güne hafif artıda yatay başladı.

Kaynak: Dunya.com

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