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Borsa 81.000'i Aştı
Borsa Olumlu Seyretti
Borsa Olumlu Seyretti
13 Ocak 2017 Cuma 18:32
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,78 yükselişle 81.524,32 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,78 yükselişle 81.524,32 puandan tamamladı.
Kaynak:
Dunya.com
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