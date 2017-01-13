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Borsa Olumlu Seyretti
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Borsa Olumlu Seyretti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,78 yükselişle 81.524,32 puandan tamamladı.

Borsa Olumlu Seyretti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,78 yükselişle 81.524,32 puandan tamamladı.

Kaynak: Dunya.com

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