Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Borsa Kâr Satışları ile Geriledi
Ara
BİST 90.911 %-0,36
DOLAR 3,7339 %0,09
EURO 3,9535 %0,71
PARİTE 1,0585 %-0,05
ALTIN 150,41 %0,00
FAİZ 11,21 %-0,80
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Borsa Kâr Satışları ile Geriledi

Dün gerçekleştirdiği ciddi yükseliş sonrasında bugün genel olarak yatay bir seyir izleyen BİST 100 endeksi, kapanışa doğru artan kar satışlarıyla 91.000 puanın altına indi.

Borsa Kâr Satışları ile Geriledi

Dün gerçekleştirdiği ciddi yükseliş sonrasında bugün genel olarak yatay bir seyir izleyen BİST 100 endeksi, kapanışa doğru artan kar satışlarıyla 91.000 puanın altına indi.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Borsa, Kar