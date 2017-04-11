Borsa Kâr Satışları ile Geriledi
Dün gerçekleştirdiği ciddi yükseliş sonrasında bugün genel olarak yatay bir seyir izleyen BİST 100 endeksi, kapanışa doğru artan kar satışlarıyla 91.000 puanın altına indi.
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