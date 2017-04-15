Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Karadağ Açıklaması

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, "Piyasalar son hafta referandum dan 'evet' çıkmasını çok kuvvetli olmasa da satın aldı. Borsa pozitif etkilenecek." dedi.



Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) tarafından düzenlenen konferansa katılan Karadağ, Türkiye'de faizsiz finans konusunda borsanın öncü olacağına işaret ederek, "Referandum sonrasında da faizsiz finansın en güzel modellerini Borsa'da alıp satmaya başlayacağız." dedi.



Borsa'da ilk kez konut sertifikasının alım satımının başladığını hatırlatan Karadağ, "Şu anda bir konut sertifikası var. Önümüzdeki dönemde İstanbul'un ve Türkiye'nin değişik bölgelerinden inşaat projeleri, Borsa'da alınıp satılıyor olacak. Beğendiğiniz projelerin veya projelerin değişik karmalarından yatırım yapabileceksiniz. Körfez'den Balkanlara kadar konut projelerinin alınıp satılabilir olmasını, hedefliyoruz. Bu amaçla hem Balkanlar'dan hem Körfez'den inşaat şirketleriyle görüşüyoruz. Yakın gelecekte onların da konutlarını Borsa'da alınıp satılabiliyor yapacağız." diye konuştu.



Karadağ, köprüler dahil tüm gelir üreten kamu varlıklarının menkul kıymet, sertifika şeklinde Borsa'da satılabileceği bilgisini vererek, "Bunların tamamının İslami uyumluluğu da var. Helalinden gelir elde ediyor, olacaksınız. Mesela 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden bin liralık sertifika aldığınızda geçen trafiğe göre gelir elde edeceksiniz. Bu sermaye piyasalarımıza bayağı renk getirecek." değerlendirmesini yaptı.



Varlık Fonu'nun kurulmasına ilişkin eleştirilere de değinen Karadağ, kuruluş aşamasında 200 milyar doların üzerinde bir büyüklüğe kavuşulduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Bunların hepsi zaten kamuda var olan değerlerdir. Varlık Fonu yüzde 100 kamu şirketi. Borsa İstanbul 3-5 milyar dolarlık bir şirket belki ama Varlık Fonu şemsiyesiyle çıktığınızda işin rengi ve ölçeği çok fazla değişiyor. O anlamda birlikten kuvvet doğması çok güzel. Bu, Rahmetli Erbakan hocamızın havuzunun 'plus' 'plus' modeli. Orada sadece likit yönetiminde havuz mantığıyla birlikte yönetim varken, bunda şirketlerin tamamının aktif yönetimi, strateji politikalarının belirlenmesi, finans modellemesinin birlikte oluşturulması ve o biriken güçten kuvvet alınması suretiyle Türkiye'ye gelen paranın ucuzlatılması anlamında ekonomimize çok müthiş değerler sağlayacak."



Karadağ, Borsa'da satılmak üzere farklı model arayışı içinde olduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:



"Başarılı yapımları nasıl getirebilirim diye 'Diriliş Ertuğrul' dizisi yapımcısıyla görüştüm. Onu satalım dedim. Çok başarılı. 200'e yakın ülkede satılıyor. Köprü mantığıyla aynı. Dizinin geliri belli. 2 yıllığını satsak 40 bölüm falan. Bölüm başına 1-1,5 milyon. Kanalla anlaşıyor. O kanaldan aldığı para dışında, yurt dışı satış gelirleri, biraz daha reytinge bağlı geliri olsa, ne kadar yaptı? Onu 100-150 milyon bandında belli bir fiyat aralığında peşin satın alacaksınız. Aldığınızda ne kadar kazanacağınız belli. Reytinge duyarlı da geliriniz olacak. Bu güzel bir modelleme."



Piyasaların son hafta halk oylamasından "evet" çıkmasını çok kuvvetli olmasa da satın aldığını belirten Karadağ, "Borsa pozitif etkilenecek. Seçim ve referandum , insanların satın alma tercihlerini ötelemelerine sebep oluyor. Borsa da inşallah pozitif yönde hareket edecektir. Referandumdan sonra yabancı girişi de artarak devam eder diye düşünüyorum. Uzun vadeli rahatlama da olur. İstikrarsızlık problemi ortadan kalkacak. 'Dikta, tek adam' diyorlar. Ben buna inanmıyorum. Belediyelerde tek adam mı oluyor? Sağcısı da var solcusu da var." ifadelerini kullandı.



Konut sertifikasının konut fiyatlarını biraz ucuzlatacağını kaydeden Karadağ, sözlerini, "Faizin maliyete eklenmemesini sağlayacağı için ucuzlatır." diye tamamladı.