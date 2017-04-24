Borsa İstanbul Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesinde

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 718 milyar lirayı aştı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.



Borsa İstanbul'da artan yatırımcı ilgisi ile BIST 100 endeksi 92.423,93 puan ile 22 Mayıs 2013 tarihinden sonra tarihinin en yüksek kapanışını yaparken, şirketlerin toplam piyasa değeri de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 718 milyar liraya ulaştı.



Koç Holding başı çekiyor





En yüksek piyasa değerine sahip şirket ise Borsa İstanbul özelinde 41,1 milyar lira ile Koç Holding oldu. Koç'u, Garanti Bankası, Akbank ve İş Bankası takip etti.



En değerli 10 şirketin toplam piyasa değerleri yılbaşına göre 47,3 milyar lira artarak 285,8 milyar liraya ulaşırken, bu dönemde sıralamada ise çok önemli bir değişiklik olmadığı görülüyor. Borsa İstanbul'un en yüksek piyasa değerine sahip 10 şirketinin toplam değeri 2016 yılı kapanışı itibarıyla 238,5 milyar lira düzeyindeydi.