Borsa İstanbul Tarihi Rekoru Kırdı

Piyasalar hareketli! Haftaya yükselişle başlayan Borsa İstanbul, yükselişini sürdürerek tarihi rekorunu kırdı. Dolar fiyatları ise, Fransa seçimleri sonrası yeni haftaya 3.60 seviyesinin altında başlayarak son bir ayın en düşük seviyesini gördü. Gram altın 146,9 liraya gerileyerek yaklaşık 3 haftanın en düşük seviyesini görürken, çeyrek altın 240 liradan alıcı buldu.

PİYASALARDA MACRON RÜZGARI

Fransa'da reform yanlısı Emmanuel Macron'un aşırı sağcı Marin Le Pen'den daha çok oy alarak ikinci tura kalması küresel risk iştahını artırdı. Avrupa borsalarında yüzde 4'ü aşan yükselişler yaşanırken, dolar diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kaybetti.

BORSA İSTANBUL'DAN TARİHİ ZİRVE

Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı. Borsa İstanbul 100 endeksi 93 bin 398 puanı aşarak tarihi rekorunu kırdı. Endeks gün içinde en yüksek 93 bin 408 puanı gördü. BIST 100 endeksi saat 14.48 itibarıyla yüzde 1.01 yükselişle 93 bin 335 puandan işlem gördü.

Borsa İstanbul 22 Mayıs 2013'te en yüksek 93 bin 398 puanı görerek tarihi rekorunu kırarken, aynı günü 93 bin 178 puandan tamamlamıştı.

DOLAR/TL 3.58'LERE KADAR GERİLEDİ

Cuma gününü 3.65'e yakın tamamlayan dolar/TL ise yeni haftaya düşüşle başladı. 3.60 seviyesinden açılan kur, ardından 3.5800 seviyesine kadar geriledi. Dolarda cuma kapanışına göre yüzde 1.5 düşüş yaşanıyor. Dolar/TL, saat 14:45 itibariyle 3.5860 seviyesinde yer aldı.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,60'ın altında kapanışların olması durumunda 3,5750 seviyesini önemli destek, 3,6350 seviyesinin ise direnç konumunda olacağını dile getirdi.

DOLAR 5.5 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunun ardından dolar endeksinde sert geri çekilme yaşandı. Dolar endeksi yaklaşık 5,5 ayın en düşük seviyesi olan 98,79'a kadar geriledi. Saat 12.20 itibarıyla da 99'un hemen üzerinde dengelendi.