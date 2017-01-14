Borsa İstanbul Hizmet Binaları Açılış Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Meclis'te görüşülmekte olan anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesi, ülkemize doping etkisi yapacaktır. Yeni Türkiye'nin inşası ve yükselişi önünde Allah'ın izniyle kimse duramayacak." dedi.



Erdoğan, Borsa İstanbul 143. Kuruluş Yıl Dönümü Programı ve yeni hizmet binalarının açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kendisine güvenen ve yatırım yapan hiç kimseyi ve hiçbir kurumu mahcup etmediğini ve etmeyeceğini söyledi.



Bu süreçte iş dünyasının da çok daha güçlü bir şekilde sahaya inmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Döviz oyununu, bu senaryoyu ikide bir bize dayatanların başında patlatacak şekilde bozmalıyız. İhracat ve turizmde yaşanan daralmayı süratle telafi etmekle kalmamalı, çok daha büyük bir atılımı hayata geçirmeliyiz. Hatta ben buradan turizm sektörüne sesleniyorum. Uluslararası operatörler değil, gelin kendi operatörlerimizi kendimiz oluşturalım. Gelin bazı firmalar bir araya ve bu operatif çalışmaları yapacak operatör şirketleri siz kurun. İlla bir yerden bir şey gelsin diye beklemeyin. Siz bunu kurun, bakın ondan sonra onlar nasıl bu işte daha farklı çalışmaya başlayacaktır."



"Uluslararası alandaki gelişmeler Türkiye'nin cazibesini artırıyor"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte finans kesiminin reel sektöre daha fazla destek vermesinin büyük önem taşıdığını dile getirerek, şunları kaydetti:



"Finans alanında yeni oyuncular sahaya girmeye başladı. Uluslararası alandaki gelişmeler Türkiye'nin cazibesini artırıyor. Gümrük Birliği Anlaşması'nın yenilenmesiyle birlikte Avrupa tarafında da hareketlenme artacaktır. Rusya ve Çin gibi dünyanın yeni ekonomik devleriyle, Afrika gibi geleceğin yükselen gücü olarak gösterilen coğrafyalarla, Orta Asya gibi kadim bağlarımızın olduğu bölgelerle yeni ve sağlam ilişkiler kuruyoruz. Önümüzdeki hafta 4 Afrika ülkesine gidiyorum. Bütün buraları iş adamlarımızla beraber orada ikili görüşmeler, heyetler arası görüşmeler, kah iş adamlarımızın orada yatırım yapmasını sağlamak, kah oradan ülkemize yatırımcıları getirmek. Bunu yapmak zorundayız. Bu fırsatları en iyi şekilde kullanarak 2023 hedeflerimize daha güçlü bir şekilde odaklanmalıyız. Ekonomimizin tüm aktörlerine güvenim tamdır."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, anayasa değişikliği teklifine de değinerek, "Meclis'te görüşülmekte olan anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesi, ülkemize doping etkisi yapacaktır. Yeni Türkiye'nin inşası ve yükselişi önünde Allah'ın izniyle kimse duramayacak." diye konuştu.



"Bu Anayasa değişikliği ile adeta bir bal arısı ol"



Tüm siyasi patilerin, alanlarda hep "yeni anayasa", "yeni anayasa" dediğini hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:



"Peki şimdi parlamentoda dikkat edin ne tartışılıyor? Yeni anayasanın önünde durmak için elinden ne geliyorsa bakıyorsunuz iki siyasi parti bunu konuşuyor. Onunla da kalmıyorlar, edep, adap hiç bir şey bilmeden ve bir milletvekilinin, siyasetçinin ağzına yakışmayacak ifadelerle engellemenin gayretleri içerisindeler. Tabii yıllardır hep söylerdim; 'Şu iç tüzüğün değişmesi lazım.' Böyle bir iç tüzükle bu parlamento yürümez. Birbirini bu denli yoran bir siyaset anlayışıyla neticeye de varamazsınız. Bir de dersini çalışarak gelen bir yapı yok, bir anlayış yok. Yani dünyada bunun uygulaması nasıldır? Bunu bilmiyor. Yani Amerika'da uygulama farklı olabilir. Latin Amerika'da farklı olabilir. Fransa'da yarı başkanlık farklı olabilir. Rusya'da farklı olabilir. Bütün bunları gözden geçirmeden bakıyorsunuz duydukları bir şeyle buralarda konuşma yapıyorlar. Bir siyasetçiye yakışmıyor. Ama dersini iyi çalışmış olsa işin aslının bu olmadığını görecek. Kaldı ki bir şey var. Sevgili dostlar; dünyadaki başkanlık sistemini uygulayan ülkelerinki bizim olmazsa olmazımız mıdır. Öyle bir şey var mı? Hayır ya. Biz daha farklı bir sistem oluşturamaz mıyız? Bak burada bir anayasa değişikliği yapıyorsun. Bu Anayasa değişikliği ile adeta bir bal arısı ol. Bu yerden farklı bir şey alırsın, bir başkasından farklı bir şey alırsın, bir başkasından farklı bir şey alırsın. Ama hep söylemişimdir; benim kendi tarihimden, geleneklerinden, göreneklerinden olan bir alt yapım var. Orayı esas almak suretiyle de bunu kalkar adeta miks eder. Böylece dünyaya yeni bir anlayışla çıkabiliriz, aslolan da budur."



"Nihai kararı verecek olan millettir"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun da nihai kararı verecek olanın millet olduğunu belirterek, "Parlamento şu anda millete götürülecek olan o metni hazırlıyor. Olay bu. Nihai kararı verecek olan yer; millet. Milli iradesi burada çok çok önemli. Şu anda milli iradeyi dahi hazmedemeyen, ona bu işin götürülmesini hazmedemeyen bir anlayış var. Temenni ederim ki bu akşam, yarın akşam biterek ikinci tura geçilir ve ikinci turdan sonra da millete gidecek yol açılır." ifadesini kullandı.



Erdoğan, bin yıllık vatan olan coğrafyanın yeniden bölgesinin ve dünyanın parlayan yıldızı haline geldiğini vurgulayarak, "Borsa İstanbul'un 143. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Açılışını yaptığımız üç yeni hizmet binasının hayırlı olmasını diliyorum. Sayın başkan ve ekibine başarılır diliyorum." dedi.



Konuşmaların ardından Borsa İstanbul Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a günün anısına bir tablo hediye etti.



Tören, Kuyumcukent'teki alana canlı bağlantı yapılmasının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekilerin açılış kurdelesini kesmesiyle sona erdi.