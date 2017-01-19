Borsa İstanbul Başkanı Karadağ: Kör Havuz Uygulaması Kalkacak

Borsa İstanbul (BİST) Başkanı Himmet Karadağ, kör havuz uygulamasını sonlandıracaklarını söyledi. Karadağ, kör havuz konusunda ara bir çözüm kullanacaklarını belirtti.

KÖR HAVUZ UYGULAMASI NEDİR?

Hisse senedi işlemlerinde, gerçekleşen emirlerde taraf olan aracı kurum isimlerinin gizlenmesine 2010 yılında başlandı. Bu değişiklik zaman içinde "kör havuz" olarak adlandırıldı.(Bloomberg HT)

"Kör havuz", büyük ve kurumsal yatırımcıların, gün içinde yaptıkları işlemleri diğer yatırımcıların takip edememelerini sağlıyor.