Borsa İstanbul'a Yabancı İlgisi

Borsa İstanbul'daki yabancı takas oranı, Nisan ayında yüzde 65,2 ile Kasım 2015'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Portföy değeri açısından ABD de ilk sırada yer alıyor.



Borsa İstanbul'un tarihi rekorunu kırdı. Rekorun tazelemesinde etkili olan faktörlerden yabancı takas oranı, Nisan ayında yüzde 65,2 ile Kasım 2015'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Merkez Kayıt Kuruluşu (MKK) ve Borsa İstanbul verilerine göre, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stokları 41 milyar dolar seviyesinde oldu. Yabancı yatırımcı da yılbaşından itibaren 922 milyon dolarlık net alım yaptı.



Yabancı yatırımcıların yılbaşından itibaren net alımlarının özellikle banka hisselerinde olması ile yaklaşık yüzde 26 değer kazanmasını sağladı.



ABD ilk sırada



Ülke bazında, ilk sırada 58 milyar TL'nin üzerinde portföy değeri ile ABD, 25,8 milyar lira portföy değeri ile İngiltere ikinci, 12,1 milyar lira portföy değeri ile Lüksemburg üçüncü, 10,4 milyar lira portföy değeri ile Hollanda dördüncü, 7,9 milyar lira portföy değeri ile Katar beşinci sırada yer aldı. - İSTANBUL