Borsa İlk Yarıyı Yükselişle Tamamladı

Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,41'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.



Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,41'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 384 puanlık artışla 94 bin 906 puan oldu. Toplam işlem hacmi 1,9 milyar lira olurken, ilk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,29, holding endeksi de yüzde 0,33 değer kazandı. - İSTANBUL