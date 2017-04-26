Borsa İlk Yarıyı Rekorla Tamamladı

Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,04'lük yükselişle tarihi rekorunu kırarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.



Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,04'lük yükselişle tarihi rekorunu kırarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 33,18 puanlık artışla 94 bin 880 puan oldu. Toplam işlem hacmi 2,8 milyar lira olurken, ilk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,08 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 0,77 azaldı. - İSTANBUL