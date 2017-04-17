Borsa İlk Yarıda Yükseldi
Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,87’lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,87'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,87'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 786,73 puanlık artışla 90 bin 850 puan oldu. Toplam işlem hacmi 2,2 milyar lira olurken, ilk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,99, holding endeksi de yüzde 1,41 değer kazandı. - İSTANBUL
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