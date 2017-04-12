Borsa İlk Yarıda Yükseldi
Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,28’lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,28'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,28'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 252,16 puanlık artışla 91 bin 156 puan oldu. Toplam işlem hacmi 1,6 milyar lira olurken, ilk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,75, holding endeksi de yüzde 0,04 değer kazandı. - İSTANBUL
-
Sağlık çalışanlarına kötü haber! İzin almadan çıkamayacaklar
-
4/C'lilere müjde! Tüm ödemeleri alabilecekler
-
Her evin çatısı kazanç kapısı oluyor!
-
Yılın otomobili belli oldu
-
Bakan resmen duyurdu! Süper teşvik için başvurular başladı
-
Jet sosyetenin ünlü oteli kapanıyor
-
5,5 kiloluk 'Prens'in fiyatı dudak uçuklatıyor
-
4 aylık gelinini başka bir adamla basınca ortalık karıştı