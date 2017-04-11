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Borsa İlk Yarıda Yükseldi
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Borsa İlk Yarıda Yükseldi

Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,17’lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İlk Yarıda Yükseldi

Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,17'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,17'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 150,76 puanlık artışla 91 bin 391 puan oldu. Toplam işlem hacmi 2,4 milyar lira olurken, ilk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,58 yükseldi. Holding endeksi ise yüzde 0,09 değer kaybetti. - İSTANBUL

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