Borsa İlk Yarıda Yükseldi
Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,17’lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,17'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,17'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 150,76 puanlık artışla 91 bin 391 puan oldu. Toplam işlem hacmi 2,4 milyar lira olurken, ilk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,58 yükseldi. Holding endeksi ise yüzde 0,09 değer kaybetti. - İSTANBUL
-
Arapların yeni gözdesi oldu! Para yağıyor
-
Dev ihaleyi Vestel kazandı!
-
Yüz binlerce kişinin elektrik borcu siliniyor!
-
General Motors'u tahtından etti! İşte ABD'nin en değerlisi
-
İnternet kullanımında yeni kurallar resmen başladı!
-
Bankaların yarışı vatandaşa yaradı! Faizler rekor seviyede
-
Merkez Bankası cari açık rakamlarını açıkladı!
-
Kurtuluş için çıktıkları umut yolculukları, pazarlarda bitiyor