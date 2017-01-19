Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,24'lük yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,24'lük yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 197,08 puanlık yükselişle 82 bin 976 puan oldu. Toplam işlem hacmi 1,9 milyar lira olurken, ilk yarıda bankacılık endeksi 0,36, holding endeksi de yüzde 0,01 değer kazandı. - İSTANBUL
Borsa İlk Yarıda Yükseldi
Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,24’lük yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,24'lük yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
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