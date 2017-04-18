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Borsa İlk Yarıda Yatay

Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,09’luk yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İlk Yarıda Yatay

Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,09'luk yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,09'luk yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 80,35 puanlık artışla 90 bin 734 puan oldu. Toplam işlem hacmi 2,1 milyar lira olurken, ilk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,17 yükseldi. Holding endeksi de yüzde 0,13 değer kaybetti. - İSTANBUL

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