Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,08'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,08'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 70,22 puanlık artışla 87 bin 464 puan oldu. Toplam işlem hacmi 1,9 milyar lira olurken, ilk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,44, holding endeksi de yüzde 0,18 değer kazandı. - İSTANBUL
Borsa İlk Yarıda Yatay
Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,08’lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,08'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
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