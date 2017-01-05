Borsa İlk Yarıda Yatay

Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,02'lik düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.



Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,02'lik düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 14,60 puanlık düşüşle 76 bin 129 puan oldu. Toplam işlem hacmi 1,3 milyar lira olurken, ilk yarıda bankacılık endeksi 0,12 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 0,32 düştü. - İSTANBUL