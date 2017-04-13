Borsa İlk Yarıda Düştü
Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,34’lük düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,34'lük düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,34'lük düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 311,33 puanlık azalışla 90 bin 640 puan oldu. Toplam işlem hacmi 1,5 milyar lira olurken, ilk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,31, holding endeksi de yüzde 0,18 değer kaybetti. - İSTANBUL
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