Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,14'lük düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,14'lük düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 114,51 puanlık düşüşle 82 bin 185 puan oldu. Toplam işlem hacmi 1,7 milyar lira olurken, ilk yarıda bankacılık endeksi 0,17 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 0,52 düştü. - İSTANBUL
Borsa İlk Yarıda Düştü
Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,14’lük düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,14'lük düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
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