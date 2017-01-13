Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Borsa İlk Yarıda Düştü
Ara
BİST 80.874 %-0,02
DOLAR 3,8127 %1,37
EURO 4,0600 %1,54
PARİTE 1,0649 %0,24
ALTIN 146,75 %1,51
FAİZ 11,30 %0,62
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Borsa İlk Yarıda Düştü

Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,37’lik düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İlk Yarıda Düştü

Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,37'lik düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,37'lik düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 297,62 puanlık düşüşle 80 bin 593 puan oldu. Toplam işlem hacmi 2,9 milyar lira olurken, ilk yarıda bankacılık endeksi 1,15 değer kaybetti, holding endeksi ise yüzde 0,15 değer kazandı. - İSTANBUL

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>