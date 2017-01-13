Borsa İlk Yarıda Düştü

Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,37'lik düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.



Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,37'lik düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 297,62 puanlık düşüşle 80 bin 593 puan oldu. Toplam işlem hacmi 2,9 milyar lira olurken, ilk yarıda bankacılık endeksi 1,15 değer kaybetti, holding endeksi ise yüzde 0,15 değer kazandı. - İSTANBUL