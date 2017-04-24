Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Borsa İlk Yarıda 93 Binin Üzerinde
Ara
BİST 93.269 %0,91
DOLAR 3,5827 %-0,96
EURO 3,8919 %-0,32
PARİTE 1,0860 %1,24
ALTIN 146,46 %-2,57
FAİZ 11,22 %0,63
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Borsa İlk Yarıda 93 Binin Üzerinde

Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,91’lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İlk Yarıda 93 Binin Üzerinde

Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,91'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,91'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 845,13 puanlık artışla 93 bin 269 puan oldu. Toplam işlem hacmi 2 milyar lira olurken, ilk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,76, holding endeksi de yüzde 1,10 değer kazandı. - İSTANBUL

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Borsa İstanbul, Istanbul, İstanbul, Borsa, Bıst, Kaza