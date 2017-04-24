Borsa İlk Yarıda 93 Binin Üzerinde
Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,91’lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,91'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,91'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 845,13 puanlık artışla 93 bin 269 puan oldu. Toplam işlem hacmi 2 milyar lira olurken, ilk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,76, holding endeksi de yüzde 1,10 değer kazandı. - İSTANBUL
-
Piyasalarda büyük coşku! Borsa uçtu, dolar çakıldı
-
Altın 7 haftanın en büyük düşüşünü yaşadı
-
ÇAYKUR satılıyor mu?
-
EPDK'dan 4 akaryakıt şirketine 1,3 Milyon TL ceza
-
Borajet seferlerine ara verdi
-
Bakan açıkladı! Vizesiz kalma 90 güne çıkıyor
-
Dünyaca ünlü moda devi kendini açık artırmayla satışa çıkardı
-
Bacak bacak üstüne atan diplomat neye uğradığını şaşırdı