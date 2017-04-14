Borsa Haftayı Yükselişle Tamamladı
Borsa haftanın son iş gününü yüzde 0,21’lik yükselişle tamamladı.
Borsa haftanın son iş gününü yüzde 0,21'lik yükselişle tamamladı.
Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,21'lik yükselişle tamamladı. Endeks 193 puanlık artışla 90 bin 63 puandan kapanırken toplam işlem hacmi de 2,4 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 1,78 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 0,49 azaldı. - İSTANBUL
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