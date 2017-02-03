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Borsa Haftayı Yükselişle Tamamladı
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Borsa Haftayı Yükselişle Tamamladı

Borsa haftanın son iş gününü yüzde 1,14’lük yükselişle tamamladı.

Borsa Haftayı Yükselişle Tamamladı

Borsa haftanın son iş gününü yüzde 1,14'lük yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi haftanın son iş gününü yüzde 1,14'lük yükselişle tamamladı. Endeks 995 puanlık artışla 88 bin 389 puandan kapanırken toplam işlem hacmi de 4,5 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 2,24, holding endeksi de 1,03 değer kazandı. - İSTANBUL

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