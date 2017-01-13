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Borsa Haftayı Yükselişle Kapattı
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Borsa Haftayı Yükselişle Kapattı

Borsa haftanın son iş gününü yüzde 0,78’lik yükselişle tamamladı.

Borsa Haftayı Yükselişle Kapattı

Borsa haftanın son iş gününü yüzde 0,78'lik yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,78'lik yükselişle tamamladı. Endeks 633,28 puanlık yükselişle 81 bin 524 puandan kapanırken toplam işlem hacmi de 5,9 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 0,46, holding endeksi de 1,53 değer kazandı. - İSTANBUL

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