Borsa haftanın son iş gününü yüzde 0,94'lük yükselişle tamamladı.
Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,94'lük yükselişle tamamladı. Endeks 720,27 puanlık yükselişle 77 bin 106 puandan kapanırken toplam işlem hacmi 2,7 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 1,34, holding endeksi de 0,79 değer kazandı. - İSTANBUL
Borsa Haftayı Yükselişle Kapattı
Borsa haftanın son iş gününü yüzde 0,94’lük yükselişle tamamladı.
Borsa haftanın son iş gününü yüzde 0,94'lük yükselişle tamamladı.
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