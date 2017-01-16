Borsa, haftaya yüzde 0,17'lik yükselişle başladı.
Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi haftaya yüzde 0,17'lik yükselişle başladı. Endeks, 138,13 puanlık yükselişle 81 bin 662 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi 0,09, holding endeksi yüzde 0,23 değer kazandı. - İSTANBUL
Borsa Haftaya Yükselişle Başladı
Borsa, haftaya yüzde 0,17’lik yükselişle başladı.
Borsa, haftaya yüzde 0,17'lik yükselişle başladı.
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