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Borsa Haftaya Yükselişle Başladı
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Borsa Haftaya Yükselişle Başladı

Borsa, haftaya yüzde 0,17’lik yükselişle başladı.

Borsa Haftaya Yükselişle Başladı

Borsa, haftaya yüzde 0,17'lik yükselişle başladı.

Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi haftaya yüzde 0,17'lik yükselişle başladı. Endeks, 138,13 puanlık yükselişle 81 bin 662 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi 0,09, holding endeksi yüzde 0,23 değer kazandı. - İSTANBUL

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