Borsa Haftaya Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,17 yükselişle 81.662,45 puandan başladı.



Açılışta BIST 100 endeksi 138,13 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,09, holding endeksi yüzde 0,23 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,83 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,13 ile iletişim oldu.



Geçen haftanın son işlem gününde BIST 100 endeksi, hafta içindeki hızlı yükselişinin ardından banka pay piyasalarında görülen kar satışları ile 80.358,94 seviyesine kadar geriledikten sonra, mali sektör dışında etkili olan alımlarla günü yüzde 0,78 değer kazancı ile 81.524,32 puandan tamamladı.



Analistler, bugün yurt içinde tarım ÜFE ve işsizlik verilerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi dış ticaret dengesinin yatırımcılar tarafından izleneceğini belirterek, döviz fiyatlarındaki değişimlerin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.



Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 79.700 seviyesinin destek olarak öne çıktığını belirten analistler, 82.000 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu söyledi.