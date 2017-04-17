Borsa Haftanın İlk Gününü Yükselişle Tamamladı
Borsa haftanın ilk iş gününü yüzde 0,66’lık yükselişle tamamladı.
Borsa haftanın ilk iş gününü yüzde 0,66'lık yükselişle tamamladı.
Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi haftanın ilk iş gününü yüzde 0,66'lık yükselişle tamamladı. Endeks 590 puanlık artışla 90 bin 653 puandan kapanırken toplam işlem hacmi de 3,4 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 0,30, holding endeksi de yüzde 0,84 değer kazandı. - İSTANBUL
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