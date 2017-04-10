Borsa Haftanın İlk Gününü Yükselişle Tamamladı

Borsa haftanın ilk iş gününü yüzde 3,10'luk yükselişle tamamladı.



Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi haftanın ilk iş gününü yüzde 3,10'luk yükselişle tamamladı. Endeks 2.743 puanlık artışla 91 bin 240 puandan kapanırken toplam işlem hacmi de 5,7 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 5,87, holding endeksi de yüzde 2,65 değer kazandı. - İSTANBUL