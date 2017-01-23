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Borsa Haftanın İlk Gününü Yatay Tamamladı
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Borsa Haftanın İlk Gününü Yatay Tamamladı

Borsa haftanın ilk iş gününü yüzde 0,02’lik hafif düşüşle tamamladı.

Borsa Haftanın İlk Gününü Yatay Tamamladı

Borsa haftanın ilk iş gününü yüzde 0,02'lik hafif düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi haftanın ilk iş gününü yüzde 0,02'lik hafif düşüşle tamamladı. Endeks 19,35 puanlık düşüşle 83 bin 47 puandan kapanırken toplam işlem hacmi de 3,7 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 0,94 değer kaybetti. Holding endeksi ise 0,70 arttı. - İSTANBUL

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