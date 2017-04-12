Borsa Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,28 değer kazanarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 91.156,65 puandan girdi.



BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında önceki kapanışa göre 252,16 puan artarken, toplam işlem hacmi 1,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,75, holding endeksi yüzde 0,04 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,62 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,77 ile ticaret oldu.



Değer kaybeden döviz kurlarından bulduğu destekle analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 91.500 puanın üzerini test etti ve günün ilk yarısında 91.000-91.500 bandında dengelendi.



Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de bütçe dengesi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 91.500 seviyesinin direnç, 90.000 seviyesinin ise destek konumunda bulunduğunu ifade etti.