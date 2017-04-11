Borsa Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,17 değer kazanarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 91.391,21 puandan girdi.



BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında önceki kapanışa göre 150,76 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,58 yükseldi, holding endeksi yüzde 0,09 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,59 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 1,17 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.



Dünkü hızlı yükselişin ardından güne yatay başlayan BIST 100 endeksi kar satışlarının etkisiyle 90.841,54 puana kadar gerilese de günün ilk yarısında 91.000-.91.500 bandı içinde dengelendi.



Analistler, dün banka hisseleri öncülüğündeki yükselişin ardından bugün gelen kar satışlarının güçlü olmamasının düşüşü sınırladığını ve BIST 100 endeksinin içinde bulunduğu yükseliş trendinin kritik direnç bölgesi olan 91.000-91.500 bandına çıktığını ifade etti.



Öğleden sonra veri gündeminin zayıf olduğunu belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 91.500 direncinin kırılması durumunda alımların tekrar güçlenebileceğini, 90.000 seviyesinin ise destek konumuna geldiğini dile getirdi.