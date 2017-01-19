Borsa Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,24 değer kazanarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 82.976,33 puandan girdi.



BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında önceki kapanışa göre 197,08 puan artarken, toplam işlem hacmi 1,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,36, holding endeksi ise yüzde 0,01 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,01 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,85 finansal kiralama, faktoring oldu.



Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 83.400 puanı test etse de bu seviyelerde tutunamadı ve 82.700-83.000 bandında dengelendi.



Analistler, öğleden sonra, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketinin, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ve sonrasında Başkan Mario Draghi'nin açıklamaları ile makro ekonomik verilerin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.



TCMB Beklenti Anketindeki enflasyon tahminlerinin gelecek hafta gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde yurt içi piyasaların odak noktasında olacağına değinen analistler, BIST 100 endeksi için, 83.400 seviyesinin direnç, 81.100 seviyesinin destek konumuna geldiğini söyledi.