Borsa Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,19 değer kazanarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 81.865,40 puandan girdi.



BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında önceki kapanışa göre 153,71 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,32, holding endeksi ise yüzde 0,44 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,19 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 1,77 ile madencilik oldu.



Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, analistlerin direnç olarak belirttiği 82.000 puanın üzerini test etse de bu seviyelerde tutunamadı ve 81.800-82.000 bandında dengelendi.



Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, yurt dışında ise İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit planına ilişkin açıklamaları ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin konuşmalarının takip edileceğini bildirdi.



Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 80.000 seviyesinin destek konumuna geldiğini ifade eden analistler, 82.000 ve 82.500 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.