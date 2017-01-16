Borsa Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,11 değer kazanarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 81.617,54 puandan girdi.



BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında önceki kapanışa göre 93,22 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,23 değer kaybetti, holding endeksi ise yüzde 0,42 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,91 ile ulaştırma, en çok gerileyen yüzde 1,01 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.



Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 82.000 puanı test etmesinin ardından bu seviyelerde tutunamadı ve 81.500 puanın üzerinde dengelendi.





Analistler, öğleden sonra yurt içinde ve yurt dışında veri akışının zayıf olduğunu belirterek, döviz fiyatlarındaki değişimlerin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini kaydetti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 79.700 seviyesinin destek olarak öne çıktığını belirten analistler, 82.000 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu söyledi.