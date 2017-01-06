Borsa Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,29 değer kazanarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 76.607,41 puandan girdi.



BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında önceki kapanışa göre 221,11 puan artarken, toplam işlem hacmi 1,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,37, holding endeksi yüzde 0,23 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,32 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 1,72 ile finansal kiralama, faktoring oldu.



Güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, 76.145,05 puan seviyesini görmesinin ardından yükselişe geçerek 76.500 - 76.750 puan bandında dengelendi.



Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 77.700 seviyesinin direnç, 76.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade etti.