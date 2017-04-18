Borsa Günün İlk Yarısında Yatay Seyretti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,09 değer kazanarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 90.734,15 puandan girdi.



BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında önceki kapanışa göre 80,35 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,1 milyar lira olarak gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,17 yükseldi, holding endeksi ise yüzde 0,13 azaldı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,55 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,64 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.



Güne düşüşle başlayan ve 90.397,15 seviyesine kadar gerileyen BIST 100 endeksi, değerlenen TL'den bulduğu destekle yükselişe geçti ve günün ilk yarısında 90.700 puanın üzerinde dengelendi.



Analistler, öğleden sonra ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 89.500 seviyesinin destek, 91.000 ve 91.500 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.