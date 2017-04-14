Borsa Günün İlk Yarısında Yatay Seyretti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,09 değer kaybederek sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 89.788,37 puandan girdi.



BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında önceki kapanışa göre 82,31 puan azalırken, toplam işlem hacmi 942 milyon lira ile sınırlı kaldı. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,13, holding endeksi yüzde 0,23 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,82 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 1,81 ile finansal kiralama, faktoring oldu.



Artış eğilimindeki döviz kurlarından negatif etkilenerek 89.347,46 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etti ve 89.500-90.000 bandında dengelendi.



Analistler, Avrupa ve ABD piyasalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olduğunu hatırlatarak, yurt içinde de düşük işlem hacmiyle sakin bir seyir izlendiğini belirtiyor. Dolar/TL'nin 3,6980'e kadar yükseldiğini, bunun da pay piyasalarında alımları sınırladığını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 89.500 seviyesinin destek, 91.000 seviyesinin direnç konumuna geldiğini ifade etti.