Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Borsa Günün İlk Yarısında Yatay Seyretti
Ara
BİST 86.848 %0,00
DOLAR 3,7722 %-0,00
EURO 4,0630 %-0,26
PARİTE 1,0767 %-0,02
ALTIN 146,28 %-0,50
FAİZ 11,18 %0,27
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Borsa Günün İlk Yarısında Yatay Seyretti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,08 değer kazanarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 87.464,41 puandan girdi.

Borsa Günün İlk Yarısında Yatay Seyretti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,08 değer kazanarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 87.464,41 puandan girdi.

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında önceki kapanışa göre 70,22 puan artarken, toplam işlem hacmi 1,9 milyar oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,44, holding endeksi yüzde 0,18 yükseldi. En fazla kazandıran sektör endeksi yüzde 1,60 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 1,79 ile metal ana sanayi oldu.

Güne yatay başlayan BIST 100 endeksi, açıklanan enflasyon verisinin ocakta yüzde 2,46, yıllık bazda ise yüzde 9,22 yükselmesinin negatif etkisiyle 87.047,45 puana kadar geriledi. Endeks 87.000 seviyesinden gelen alımlarla tekrar yükselişe geçerek 87.400 seviyelerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ve veri öncesinde piyasalarda yatay bir seyir izlenebileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 87.500 ve 88.600 seviyelerinin direnç, 85.500 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Enflasyon, Istanbul, İstanbul, Amerika, Borsa, Bıst, Kaza, Abd