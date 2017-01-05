Borsa Günün İlk Yarısında Yatay Seyretti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,02 değer kaybederek sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 76.129,00 puandan girdi.



BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında önceki kapanışa göre 14,60 puan azalırken, toplam işlem hacmi 1,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,12 yükselirken, holding endeksi ise yüzde 0,32 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,22 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,34 ile orman, kağıt, basım oldu.



Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 76.808,59 puan seviyesine çıksa da, dolar/TL'nin 3,6396 ile tarihi zirvesini görmesinin ardından kazançları geri vererek 76.000 - 76.200 bandında dengelendi.



Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri trafiğinin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve hizmet sektörü verilerinin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksin de 76.000 ve 75.500 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 77.700 puanın ise direnç konumuna geldiğini söyledi.