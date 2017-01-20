Borsa Günün İlk Yarısında Geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,14 değer kaybederek sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 82.185,81 puandan girdi.



BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında önceki kapanışa göre 114,51 puan azalırken, toplam işlem hacmi 1,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,17 yükseldi, holding endeksi ise yüzde 0,52 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,16 ile spor, en çok gerileyen yüzde 0,78 ile bilişim oldu.



Günün ilk yarısında 82.000 puanın altını gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla 82.200 seviyelerinde dengelendi.



Analistler, öğleden sonra yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 81.100 seviyesinin destek, 82.500 ve 83.400 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu söyledi.