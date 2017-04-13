Borsa Günün İlk Yarısında Düştü
Borsa günün ilk yarısında yüzde 0,34 değer kaybederek 90.640,83 puana düştü.
Borsa günün ilk yarısında yüzde 0,34 değer kaybederek 90.640,83 puana düştü
Kaynak: Dunya.com
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