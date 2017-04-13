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Borsa Günün İlk Yarısında Düştü
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Borsa Günün İlk Yarısında Düştü

Borsa günün ilk yarısında yüzde 0,34 değer kaybederek 90.640,83 puana düştü.

Borsa Günün İlk Yarısında Düştü

Borsa günün ilk yarısında yüzde 0,34 değer kaybederek 90.640,83 puana düştü

Kaynak: Dunya.com

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