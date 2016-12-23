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Borsa, Günün İlk Yarısında Düştü
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Borsa, Günün İlk Yarısında Düştü

Piyasalar yatay seyrine devam ederken Borsa İstanbul günün ilk yarısını 217 puan düşüşle tamamladı.

Borsa, Günün İlk Yarısında Düştü

Piyasalar yatay seyrine devam ederken Borsa İstanbul günün ilk yarısını 217 puan düşüşle tamamladı.

Kaynak: Dunya.com