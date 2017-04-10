Borsa Günün İlk Yarısında 90 Bin Puanı Aştı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,88 değer kazanarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 90.159,21 puandan girdi.



BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında önceki kapanışa göre 1.661,88 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 4,46, holding endeksi yüzde 1,15 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 0,23 ile iletişim oldu.



Açıklanan şubat ayı sanayi üretimi verilerinin beklentilerin altında kalmasına karşın, banka pay piyasalarında yoğunlaşan alışlarla hızlı yükselen endeks, günün ilk yarısında 90.217,11 puanı gördü.



Şubatta arındırılmamış (ham) sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 artarken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,4 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,0 arttı.



Analistler, son dönemde yayımlanan yabancı yatırım bankalarının Türk Bankaları hakkındaki olumlu raporlarının bu sektör hisselerindeki alımları güçlendirdiğini belirterek, öğleden sonra veri gündeminin görece zayıf olduğunu, saat 23.10'da ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın konuşmaları öncesinde piyasaların pozitif görünümünü koruyacağını tahmin etti.



Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.500 seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, 91.000 seviyesinin direnç konumuna geldiğini söyledi.