Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

BIST 100 endeksi günü yüzde 0,40 artışla 94.655,31 puandan tamamladı.

Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

BIST 100 endeksi günü yüzde 0,40 artışla 94.655,31 puandan tamamladı.

Kaynak: Dunya.com

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