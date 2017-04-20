Borsa Günü Yükselişle Tamamladı
Borsa günü yüzde 1,36’lık yükselişle tamamladı.
Borsa günü yüzde 1,36'lık yükselişle tamamladı.
Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi günü yüzde 1,36'lık yükselişle tamamladı. Endeks 1.235,25 puanlık artışla 92 bin 39 puandan kapanırken toplam işlem hacmi de 4,8 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 1,38, holding endeksi de yüzde 1,11 değer kazandı. - İSTANBUL
-
Türkiye'ye yapılacak fabrikaya Alman Meclisi'nden engel
-
Anadolu Efes yarım asırlık fabrikasını kapatıyor
-
Milyonlarca kişiye müjde! Borçlar yapılandırılıyor
-
Ünlü giyim markası borsaya açılıyor
-
Ünlü restoran zinciri satılıyor
-
Altın giderek eriyor!
-
Skandal! Erdoğan'ın tanıtım yazısını Can Dündar'a yazdırdılar