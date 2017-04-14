Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,21 yükselişle 90.063,69 puandan tamamladı.



BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 193,01 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,78 yükseldi, holding endeksi ise yüzde 0,49 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 2,04 ile finansal kiralama, faktoring oldu.



ABD ve Avrupa borsalarının tatil olmasının etkisiyle düşük işlem hacimli sakin bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, öğleden sonra etkisini artıran alımlarla yükselişe geçerek 90.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.



Analistler, gelecek hafta, pazar günü gerçekleştirilecek referandum sonuçlarının piyasalara etkisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 89.500 seviyesinin destek, 91.000 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.



Uluslararası piyasalarda veri trafiğinin gelecek hafta yoğun olacağını aktaran analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın söylemleri ile jeopolitik gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini dile getirdi.



Gelecek hafta açıklanacak veriler arasında yurt içinde işsizlik ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi, yurt dışında ise ABD'de Bej Kitap Raporu ile Avro Bölgesi enflasyon verileri öne çıkıyor.